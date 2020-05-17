İki bina arasındaki boşlukta mahsur kalan 3 yavru kedi kurtarıldı İki bina arasındaki boşlukta mahsur kalan 3 yavru kedi kurtarıldı Kediler, mahalle sakini tarafından sahiplendi Beyoğlu'nda iki bina arasındaki boşluktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yavru kedi mahalle sakini bir kadın sahiplendi.

İki bina arasındaki boşlukta mahsur kalan 3 yavru kedi kurtarıldı

Kediler, mahalle sakini tarafından sahiplendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki bina arasındaki boşluktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yavru kedi mahalle sakini bir kadın sahiplendi.

Olay, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasından kedi sesleri duyan bir vatandaş itfaiye ekiplerin haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi sesinin geldiği alanda dinleme yaptı. Yapılan dinlemede sesin iki bina arasındaki boşluktan geldiği anlaşıldı. Bir itfaiye eri halat yardımı ile iki bina arasına indiğinde 3 yavru kedinin buraya düştüğünü gördü. Yavru kedileri bulunduğu yerden alan itfaiye eri, komşunun uzattığı leğene koydu. Pet şişesine sıkışan bir kedide kurtarıldı. Yavru kediler bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.

Kaynak: İHA