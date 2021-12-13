İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay dün Körfez Yeniyalı Mahallesi Duygu Sokak üzerinde meydana geldi. Yavru köpek, iki bina arasındaki boşluğa düştü. Kendi imkanları ile köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan sahibi T.A., durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, köpeğin yerini belirledikten sonra duvarı deldi. İtfaiyeciler sıkışan yavru köpeği kurtardı. Herhangi bir yarası olmayan yavru köpek sahibine teslim edildi.

İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

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