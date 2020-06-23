İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor
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İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ve içerisinde Roma ve Bizans dönemi kalıntıları barındıran, bölgede rivayete göre 'korsan şehri' olarak anılan İotape, keşfedilmeyi ve hak ettiği değeri görmeyi bekliyor.

İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor
23.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ve içerisinde Roma ve Bizans dönemi kalıntıları barındıran, bölgede rivayete göre 'korsan şehri' olarak anılan İotape, keşfedilmeyi ve hak ettiği değeri görmeyi bekliyor. 

Gazipaşa ile Alanya'nın tam ortasında bulunan, adını MS 38 ve 72 yılları arasında hüküm süren Kommagane Kralı 4'üncü Antiochus'un karısı İotape'den alan İotape Antik Kenti'nde yapı kalıntıları Roma ve Bizans dönemi özelliklerini taşımasıyla dikkati çekiyor. Denize doğru uzanan yüksekçe bir burun kentin akropolü durumundayken, surlar ise bu bölüme kale görünümü veriyor. İçerisinde bulundurduğu koy ile birlikte muhteşem bir doğa harikası görüntüsündeki İotape'de rivayete göre geçmiş dönemde korsanların yaşadığı anlatılıyor. Akdeniz'deki gemilere saldıran korsanların normal zamanda hayatlarını İotape'de sürdürdükleri düşünülüyor. 'Aytap' da denilen İotape Antik Kenti'nin tam ortasından eski Gazipaşa yolu geçiyor. Yol yapımı sırasında bazı bölgeleri tahrip olan yolun üst tarafında kalan kısmı da zamanla yok olmuş durumda. Sahil tarafındaki şehir merkezi özellikle define avcılarının gelişi güzel kazdıkları çukurlar sayesinde harabeye durumda. Müthiş doğasıyla insanları kendine çeken antik kentte gelenler ise atıklarını gelişigüzel çevreye bırakıyor. Bu tarihi şehrin bazı bölümleri ve tarihi kilisesinin içerisinde ise vatandaşlar tarafından çadırlar kuruluyor. 'İOTAPE ÇOK ESKİ BİR KÜLTÜRÜMÜZ'Eski rehber ve turizmci Suat Çavuşoğlu sadece Alanya Kalesi'nin değil ilçedeki tüm tarihi eserlerin aynı derecede korunması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla müze müdürlüğümüzün bu konuda daha aktif davranması gerektiğine inanıyorum. Bir tek şu an Alanya'mızda, Alanya'mızın kültüründe sadece koruduğumuz, değer verdiğimiz Alanya Kale'miz var. İotape çok eski bir kültürümüz. Geçmişten kalan kültürümüz. Onu ağırlamakta bize görev düşüyor" dedi.İotape'nin rivayete göre korsan şehri olarak bilindiğini, burada yaşadığı düşünülen korsanların Akdeniz'deki gemilere saldırdığına inanıldığını vurgulayan Suat Çavuşoğlu, böyle bir korsan şehrinin kültür turizmine kazandırıldığında büyük artıları olacağına işaret etti. Çavuşoğlu, "Biz Alanya'da yaşayan insanlar olarak, özellikle Alanya'ya turist getiren insanlar olarak çoğu zaman dile getirdik. Alanya'nın kültürel değerlerini öne çıkartmak gerektiğine ve bunu yurt dışında pazarlamamız gerektiğine inanarak bunları dile getirmeye çalıştık. Ama şu ana kadar yapılan herhangi bir şey yok. Alanya'mızda bir tek Alanya Kale'miz tanıtılıyor. Alanya Kale'mizin bilgisi var insanlarda ama diğer tarafta o zamanki yıllarda Alanya Kalesi yapıldıktan sonra Alara Kalesi yapıldı. Alara Kalesi bir Selçuklu kalesidir. İotape ve Syedra var. Bunlar çok önemli kültürel değerlerimiz" diye konuştu.

Öte yandan Alanya Müze Müdürlüğü'nün İotape Antik Kenti için henüz bir restorasyon çalışmasının gündemde olmadığı, şu an için sadece temizlik çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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