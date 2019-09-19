İki bin rakımlı yayladaki 5 yıldızlı otelde çalışmalar sürüyor

19.09.2019 12:48

Ordu'nun önemli turizm alanlarından iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapılan 5 yıldızlı otelin inşaatında çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORBEL AŞ ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım AŞ tarafından yapılan 5 yıldızlı otelin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaları devam eden 5 yıldızlı otelin bölge mimarisini yansıtacağını belirtti.

Çambaşı Yaylası'nın, Ordu'nun misafir odası olduğunu vurgulayan Güler, "Bir de otel yapıldığı zaman burası eşsiz güzelliğe sahip olacak. Çalışmaları devam eden 5 yıldızlı otel bölgemizin mimarisini yansıtacak. Kısa sürede tamamlanacak otel kayak tesisiyle bütünleşerek Ordu turizminin çıtasını yükseltecek. Bu önemli yatırıma katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Güler, otelin, 40 dönümlük arazi üzerine inşa edileceğini aktararak, "Otelin maliyetinin yüzde 30'u Büyükşehir Belediyemiz, yüzde 70'i Ordulu iş adamlarınca karşılanıyor. Ordulu iş adamlarımız Ordu adına çok güzel çalışmalara katkı sağlıyorlar. 40 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek 5 yıldızlı otel, 80 odadan ve 110 kişilik yatak kapasitesinden oluşuyor. Modern bir şekilde inşa edilen otelin çalışmaları aralıksız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'da turizmin her geçen gün geliştiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 3 aylık yazı olan bir şehir değil, 12 aylık bir turizm şehri haline gelmek. Onun için Çambaşı'nı daha da kullanışlı hale getirmek için çalışıyoruz. Belediyemiz ve iş adamlarımızın işbirliğiyle yapımı devam eden otel inşaatının hemen yanına futbol kulüplerimiz için antrenman sahası yapılacak. Burası bitirildiğinde futbol kulüplerimizin gözde mekanları olacak. Hedefimiz ilimizde spor turizmini de geliştirmek."

Kaynak: AA