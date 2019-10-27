İki başkan derbiyi beraber izledi

27.10.2019 20:25

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mücadeleyi beraber izledi. Derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşırken, derbide dostluk rüzgarları esti ve mücadeleyi iki başkan beraber izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmayı ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Andorra maçları öncesinde futbolcuları yakından takip ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA