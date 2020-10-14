İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

14.10.2020 04:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 04:47
İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Küçükçekmece, D-100 Karayolunda motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece, D-100 Karayolunda motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü iki bariyer arasına fırladı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza Küçükçekmece, D-100 karayolu Edirne istikametinde gece saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RC 9824 plakalı motosikleti kullanan Umut Yeşilmenderes, seyir halindeyken Küçükçekmece mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Umut Yeşilmenderes yolu ayıran iki bariyer arasına fırlayarak yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bariyerlerin arasında düşen motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası şans eseri ölümden dönen motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İKİ BARİYER ARASINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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