İki bakanlıkta FETÖ operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » İki bakanlıkta FETÖ operasyonu - Haberler

İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:35
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yaparken ihraç edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara, Kahramanmaraş ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler