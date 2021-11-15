İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalandı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu üyeleri katıldı.

"EN ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN BİR TANESİNİ MESLEK EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK"

"İLK PİLOT UYGULAMASI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK"

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN PROJEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"