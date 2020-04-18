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Maliye, Ekonomi

İki bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin düzenleme yapıldı.

18.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:38
İki bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına, "devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlama, uygulamayı izleme, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etme ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapma" görevleri de verildi.

Kararnameyle bakanlığın hizmet birimleri arasına Risk Analizi Genel Müdürlüğü eklendi. Yeni oluşturulan genel müdürlüğün görev ve yetkileri de belirlendi. Buna göre, Risk Analizi Genel Müdürlüğü, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştıracak, bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyonu sağlayacak, risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek, bu amaçla risk senaryoları hazırlayacak.

Vergi Denetim Kuruluna yeni daireler

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yapısına ilişkin de değişiklik yapıldı, buna göre başkanlık, grup başkanlıkları yerine daire başkanlıklarından oluşacak.

Kurul bünyesinde, Bakan onayı ile doğrudan başkanlığa bağlı olmak Denetim, Vergi Kaçakçılığı Denetim, Vergi İadeleri Denetim ve Sektörel Denetim daire başkanlıkları kurulabilecek.

Bu daire başkanlıklarının kurulacağı tarihe kadar, daha önce bu görevleri yürüten grup başkanlıkları faaliyetlerine devam edecek.

Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulması da söz konusu olabilecek.

Kararnameyle, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Teftiş Başkanlığının yapısı ile mali ve sosyal haklarında da değişikliğe gidildi.

Mükellef Hakları Kurulu

Düzenlemeyle, Bakanlık bünyesinde Mükellef Hakları Kurulu da oluşturuldu. Kurul, mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik başvuruları değerlendirmek ve bakanlığa önerilerde bulunmak üzere kuruldu. Kurul, görevleri ile ilgili gerekli bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye, bu kurumlar da söz konusu bilgileri vermeye yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden vergi mahremiyeti kapsamında olanların gizliliğine uyulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de değişikliğe gidilirken, başkanlığın kuruluş amaçları arasına, "Devlet gelirleri politikasının belirlenmesi ile gelir tahminlerine ilişkin çalışmaları yapmak" ibaresi eklendi. Buna göre başkanlık, devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapacak, mahalli idare gelirleri politikası ile devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı çalışmaları yürütecek.

Başkanlık bünyesinde Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı da oluşturuldu. Daire başkanlığının görevleri, vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik analiz yapmak, her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, devletin gelirlerini etkileyen her türlü kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik ve benzeri düzenleme değişikliklerinin sonuçlarını analiz etmek olarak belirlendi.

Kararnameyle, Cumhurbaşkanı onayı ile atanan kadro, pozisyon ve görevlere Hazine ve Maliye Bakanlığı teftiş başkan yardımcıları ve Hazine Kontrolörleri Kurulu başkan yardımcıları eklendi. Ayrıca Risk Analizi Genel Müdürü dahil olmak üzere bakanlık bünyesinde 60 kadro ihdas edildi.

Vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan, vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan, hazine kontrolörü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler ve 2 Kasım 2011 tarihinden önce mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar durumlarına uygun kadrolara doğrudan atanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yeni genel müdürlük

Öte yandan kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmet birimleri arasına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü de eklendi.

Bu genel müdürlük, Bakanlığın hedef ve politikalarına uygun bilişim hedeflerini belirleyecek, Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütecek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlayacak. Bu kapsamda, söz konusu genel müdürlüğe ilişkin kadrolar da ihdas edildi.

Kaynak: AA

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