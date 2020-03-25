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Ekonomi

İki bakandan ortak açıklama

Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor.

25.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:35
İki bakandan ortak açıklama

Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor...

Kaynak: Dunya.com

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