İki bakandan ortak açıklama
Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor.
25.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:35
Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor...
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Kaynak: Dunya.com