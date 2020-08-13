İki bacağı olmayan Ensar'ın hayali gerçek oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce basın açıklaması yapıyor

İki bacağı olmayan Ensar'ın hayali gerçek oldu

ANTALYA'da 9 yıl önce şeker hastalığından iki bacağını kaybeden Ensar Yıldız (31), çok istediği akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

İki bacağı olmayan Ensar'ın hayali gerçek oldu
13.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:08

 

ANTALYA'da 9 yıl önce şeker hastalığından iki bacağını kaybeden Ensar Yıldız (31), çok istediği akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kargoyla gönderdiği koliyi alınca büyük sevinç yaşayan Yıldız, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. 

Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde oturan Ensar Yıldız, şeker hastalığı nedeniyle 9 yıl önce iki bacağını kaybetti. Annesini de bu hastalıktan kaybeden, 3 kız kardeşi de şeker hastası olan Yıldız, kullandığı tekerlekli sandalyeyi taşıyamadığını belirterek, akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Yıldız'ın durumunun medyada yer alması üzerine, kendisine ulaşan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yıldız'a akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Evine gelen koliyi heyecanla açan Yıldız, akülü arabayı elleriyle monte etti. Büyük sevinç yaşayan Yıldız, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Yeni akülü aracıyla mahallede tur atan Yıldız, "Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemem. Allah biliyor. Yorgunluğum bitti. Artık kollarım ağrımayacak. Gerçekten çok sevindim. Mutluluğum inşallah böyle devam eder" dedi. Yıldız'ın telefonla ulaşıp, akülü tekerlekli sandalyenin eline ulaştığını bildirdiği Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Müdürü Ayşe Kerim ise genç adama muhtar aracılığıyla ulaştıklarını belirterek, 'Ensar Yıldız'ın haberini gazetede gördük. Daha sonra arayıp konuştuk. Onun samimi duygularına güvenerek derneğimiz adına kendisine akülü sandalye gönderdik. Onun hayatına bir nebze dokunabildiysek, hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar 3. Sayfa
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı 3. Sayfa
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Son Dakika: Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Orlando Bloom
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Burak Yılmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: İki bacağı olmayan Ensar'ın hayali gerçek oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 10:40:25. #1.15#
title