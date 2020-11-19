İki bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede

İki bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devredeSAMSUN'un Havza ilçesinde, ön 2 bacağı kesilmiş olarak bulunan, 'Pamuk' isimli yavru köpek için oluşturulan özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.