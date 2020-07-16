İki bacağı kesilen eş, Arabistan'da hayatını kaybeden kocasının cenazesini getirilmesini istiyor Suudi Arabistan'da çalışan Elazığlı 65 yaşındaki Hüseyin Yıldırım (65) orada hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da çalışan Elazığlı 65 yaşındaki Hüseyin Yıldırım (65) orada hayatını kaybetti. İki bacağı şeker hastalığı nedeniyle kesilen eşi, Suudi Arabistan'da bulunan kocasının cenazesinin Elazığ'a getirilmesi için yardım istedi.

38 yıldır Suudi Arabistan'da bir şirkette kepçe tamircisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hüseyin Yıldırım, 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ardından durumu ağırlaşan Yıldırım, geçtiğimiz Pazar günü akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Elazığ'daki ailesi cenazeyi getirtmeye çalışmasına rağmen bir türlü sonuç alamadı. Suudi Arabistan'da yasal süreye göre 4 gün içerisinde alınması gereken cenazesini ailenin çabaları ile hala morgda bekletildiği bugünde bir sonuç alınamaması halinde orada defin edileceği öğrenildi. Şeker hastalığından dolayı 2 bacağı da kesilen Yıldırım'ın eşi Gönül Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerinden destek istedi.

Eşinin cenazesinin Elazığ'a getirilmesini isteyen Gönül Yıldırım, "Bacaklarım kesildi, Suudi Arabistan'a gidemem. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Ayaklarım yok gidemem. Ben ne yapıyım. Elim gücüm yetmiyor. Sakat bir kadınım" dedi.

Babasının 38 yıldır Suudi Arabistan'da çalıştığını aktaran oğlu Önder Yıldırım ise, "Yılda bir kez izine geliyordu. Son 1 ay içerisinde rahatsızlandı. Akciğer yetmezliğinden dolayı hastanede yattı. Biz de bir haber alamadık. Babam ardından vefat etti. Cenazesinin Türkiye gelmesini istiyoruz. Burada defnetmek istiyoruz. Annemin ayakları yok. Oraya cenazesine gidemeyiz. Sürekli mezarına gidemeyiz. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Cenazemizin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Oraya defnedilirse biz gidip görmeyiz. Oranın kanuna göre, 4 gün içerisinde alınmazsa oraya defnedecekler. Bizde istemiyoruz. 4 gün süresi bitti. Bizde sürekli uğraşıyoruz. Kendi çabamızla oraya gömdürmüyoruz. Oradaki konsolosluğu sürekli arıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA