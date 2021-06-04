İki Azerbaycanlı gazeteci ve 1 köy sakini Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan araç, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başavcılığından yapılan açıklamada, patlamada, olayın yaşandığı Susuzluk köyünden Arif Aliyev isimli bir şahsın da hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaşamını yitiren gazeteciler İbrahimov ve Abişov, Ermenistan güçlerinin bir zamanlar işgal altında tuttuğu bölgelerde gerçekleştirilen yıkımı görüntülemek ve kayda geçmek için görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov