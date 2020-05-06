İki ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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İki ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

İki ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
06.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:22

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçundan aranan Ali Rıza Alay (49), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezevine gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçundan aranan Ali Rıza Alay (49), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezevine gönderildi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde devriye gezen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolda davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şüphelenilen Ali Rıza Aray'ın, kimlik kontrolünde 2 yılı kesinleşmiş hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu, başka bir hırsızlık suçundan da yargılanmasının devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.R.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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