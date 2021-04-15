İki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı
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İki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, farklı adreslerde meydana gelen 2 adet 'İkametten Hırsızlık' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Ç.C., G.Ç. ve Y.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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