İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
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İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de birer gün arayla aynı sokakta 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen İ.E., polis tarafından yakalandı.

OSMANİYE'de birer gün arayla aynı sokakta 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen İ.E., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 26 ve 27 Nisan günlerinde 2 ayrı evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin İ.E. olduğunu belirledi. İ.E, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinde, İ.E.'nin ilk gün girdiği evden yaklaşık 600 liralık tarım ilaçlama pompasını, bir gün sonra ise yakındaki bir evden 2 bakır kazanı çaldığı görüldü.

İ.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.


İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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