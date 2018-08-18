İki Ayrı Depoya Baskında 19 Bin 7o Paket Gümrük Kaçağı Sigara El Geçirildi

Gaziantep'te polis iki ayrı depoya yaptığı baskında toplam 19 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki 2 adet depoya gerçekleştirdiği operasyonda muhtelif markalarda toplam 19 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli şahsa 5607 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP