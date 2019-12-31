İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Haberler » Güncel » İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Haber

İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Genç kadının cenazesinin camiye getirilmesi Genç kadının cenaze namazının kılınması ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki aylık bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi.

31.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:22
İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Genç kadının cenazesinin camiye getirilmesi

Genç kadının cenaze namazının kılınması (AA) – Ankara'nın ilçesinde iki aylık bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi. Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Çubuk'ta Aşağı Obruk Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler