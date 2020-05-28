İKİ AYIN ARDINDAN SEFERLER BAŞLADI... ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN İLK TREN İSTANBUL'A ULAŞTI
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İKİ AYIN ARDINDAN SEFERLER BAŞLADI... ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN İLK TREN İSTANBUL'A ULAŞTI

KORONAVİRÜS nedeniyle iki ay ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bu sabah başladı.

28.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27

KORONAVİRÜS nedeniyle iki ay ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bu sabah başladı. Sabah Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, iki ay aradan sonra yeniden başladı. Ankara-İstanbul seferini yapan ilk tren sabah saat 07.00'de Ankara'dan yola çıktı. Tren saat 11.25'te Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı. 6 hostes ve 2 makinistin görev yaptığı trende seyahat etmek için 85 kişi bilet satın aldı. Söğütlüçeşme'de yolcuların bir kısmı trenden inerken, seferin son durağı olan Halkalı'ya gitmek isteyenler ise trenden ayrılmadı. Trende görevli personelin maske ve siperlik taktığı görüldü.

ÜÇ AYDIR ANKARA'DAYDIM, SİGORTA GİRİŞİ SAYESİNDE GELEBİLDİM

Trenle Ankara'dan İstanbul'a gelen Merve Demir, Ben hem okul hem iş için buradayım. Aynı zamanda çalışıyorum. Zaten sigorta girişi sayesinde gelebildim. Onun dışında sadece ikametgah yeterli olmuyor. Üç aydır Ankara'daydım. Maske takmak zorunluydu. Zaten büyük ihtimalle herkesi çok zorladı. Arada maskeyi esnetmeler falan oluyordu. Herkes çok dikkat etti. Çalışanlar ve yolcular dikkat etti bu duruma şeklinde konuştu.

TEDBİR KAPSAMINDA YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR

Bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayan trenler sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat edilerek seyrek oturma düzeni ile çalışıyor. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlardan bilet alabilmek için HES Kodu ve seyahat izin belgesi isteniyor. Ayrıca seyahatlerde personel ve yolcuların maske takması da zorunlu hale getirildi.

İKİ AYIN ARDINDAN SEFERLER BAŞLADI... ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN İLK TREN İSTANBUL'A ULAŞTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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