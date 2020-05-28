İki ayın ardından seferler başladı... Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki ayın ardından seferler başladı... Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

KORONAVİRÜS nedeniyle iki ay ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bu sabah başladı.

İki ayın ardından seferler başladı... Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
28.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:11
KORONAVİRÜS nedeniyle iki ay ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bu sabah başladı. Sabah Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı. 

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, iki ay aradan sonra yeniden başladı. Ankara-İstanbul seferini yapan ilk tren sabah saat 07.00'de Ankara'dan yola çıktı. Tren saat 11.25'te Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı. 6 hostes ve 2 makinistin görev yaptığı trende seyahat etmek için 85 kişi bilet satın aldı. Söğütlüçeşme'de yolcuların bir kısmı trenden inerken, seferin son durağı olan Halkalı'ya gitmek isteyenler ise trenden ayrılmadı. Trende görevli personelin maske ve siperlik taktığı görüldü. 

"ÜÇ AYDIR ANKARA'DAYDIM, SİGORTA GİRİŞİ SAYESİNDE GELEBİLDİM"

Trenle Ankara'dan İstanbul'a gelen Merve Demir, "Ben hem okul hem iş için buradayım. Aynı zamanda çalışıyorum. Zaten sigorta girişi sayesinde gelebildim. Onun dışında sadece ikametgah yeterli olmuyor. Üç aydır Ankara'daydım. Maske takmak zorunluydu. Zaten büyük ihtimalle herkesi çok zorladı. Arada maskeyi esnetmeler falan oluyordu. Herkes çok dikkat etti. Çalışanlar ve yolcular dikkat etti bu duruma" şeklinde konuştu. 

TEDBİR KAPSAMINDA YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR Bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayan trenler sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat edilerek seyrek oturma düzeni ile çalışıyor. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlardan bilet alabilmek için HES Kodu ve seyahat izin belgesi isteniyor. Ayrıca seyahatlerde personel ve yolcuların maske takması da zorunlu hale getirildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İki ayın ardından seferler başladı... Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:11:02. #1.14#
title