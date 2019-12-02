İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Arnavutluk'ta salı sabahı yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.



Son 30 yılın en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçen 6.4 büyüklüğündeki deprem komşu ülkelerde de hissedildi. Merkez üssü Dıraç kentine bağlı Şayak'ın yaklaşık 10 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle