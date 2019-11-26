İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi

26.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:42

Arnavutluk'ta salı sabahı yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Felakette en fazla hasar Dıraç kentinde oluştu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgede eğitime ara verildi.View on euronews