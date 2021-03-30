İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi
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İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 ay önce başlayan ve ilçelerde yerinde gerçekleştirilen eğitimlerde bugüne kadar 732 çiftçiye ulaşıldı.

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2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 ay önce başlayan ve ilçelerde yerinde gerçekleştirilen eğitimlerde bugüne kadar 732 çiftçiye ulaşıldı. Teknik ekipler tarafından ilçelerden gelen talep doğrultusunda yerinde ve yüz yüze verilen eğitimler üreticilerden yoğun ilgi görüyor. Çiftçiler eğitim sonunda meyve ağacı budama eğitimi sertifikası alıyor.

7 ilçe 14 mahallede eğitim

Uygulamalı budama eğitimi kapsamında bugüne kadar Korkuteli, Akseki, Alanya, Elmalı, Kumluca, Kemer ve Demre'de 14 farklı mahallede eğitim düzenlendi. İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi. Son olarak Elmalı'nın Ahatlı ve Çalpınar Mahallelerinde elma ağaçlarında budamanın nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildi. Eğitimde budamanın amacı, uygulamanın zamanı, etkileri ve teknik uygulamalar hakkında üreticilere bilgiler aktarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından Ahatlı Mahallesi'nde 30 çiftçi uygulamalı meyve ağacı budama eğitimi sertifikası aldı.

Halk eğitim sertifikalı kurs

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda Gündoğmuş İlçesi'nde Meyve Ağaçlarında Budama kursu düzenliyor. ATASEM bünyesinde gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezi Sertifikalı kurslara 35 vatandaş katılıyor. - ANTALYA

İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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