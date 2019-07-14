İki ay önce çaya atlayan gencin cesedi bulundu

İki ay önce çaya atlayan gencin cesedi bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na atlayan Recep Argan'ın cesedine ulaşıldı.

İki ay önce çaya atlayan gencin cesedi bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na atlayan Recep Argan'ın cesedine ulaşıldı.
Yaklaşık 2 ay önce Ilıcak Köprüsü'nden Habur Çayı'na atlayan Recep Argan'ı arama çalışmalarına katılan yakınları köprüden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kayanın altında ceset olduğunu tespit etti.
Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma ekipleri, akıntı dolayısıyla yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda Argan'ın cesedini sudan çıkardı.
Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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