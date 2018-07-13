İki Arkadaşın Cinsellik Temalı Oyunu Kötü Bitti, Genç Kadın Arkadaşını Yatakta Defalarca Bıçakladı

25 yaşındaki İngiliz kadın Sarah Holden, hafta sonunu beraber geçirdiği en yakın arkadaşı Shaunna Littlewood ile Grinin Elli Tonu filminden esinlenerek cinsel ilişki oyunu oynadı. Oyunun sonu az kalsın büyük bir facia ile sonlanıyordu.

KENDİNİ KAYBEDİP GÖĞSÜNDEN DEFALARCA BIÇAKLADI

Sarah arkadaşı tarafından çıplak bir şekilde yatağa bağlandı. Oyun sırasında kontrolünü kaybeden arkadaşı Shaunna, elinde bulunan ekmek bıçağını defalarca Sarah'ın göğsüne saplamaya başladı. On yedi kez Sarah'ın göğsüne bıçak saplayan Shaunna, her seferinde Sarah'ın kulağına, "Özür dilerim prenses, biraz eğlenelim" diye fısıldadı.

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Sarah, olayı şöyle anlattı: "Shaunna ile 2 yaşından bu yana çok yakın arkadaşız. Ben onun evindeyken önce alkol aldık, daha sonra ise öpüştük. O an kendime hakim olamıyordum. Sonra Grinin Elli Tonu oynamaya karar verdik. Arkadaşım ellerimi ve ayaklarımı yatağa bağladı ve bana bir dakika içinde geri döneceğini söyledi. Geri geldiğinde elinde bıçak vardı. Bıçağı göğsüme sapladığı sırada bağırmamam için ağzımı ellerimle kapattı. Sonra gözümü hastanede açtım."

ARKADAŞLIKLARI BOZULDU

Vücudundaki bıçak izlerinden utandığını söyleyen Sarah, arkadaşının sadece aralarında arkadaşlığa zarar vermediğini ayrıca kendisine zarar verdiğini söyledi.

Mahkeme Sahunna'ya, adam öldürmeye teşebbüs ve kamu güvenliğini tehdit altına alma suçlarından ömür boyu hapis cezası verdi.