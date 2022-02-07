AKDENİZ, MERSİN (İHA) - - İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti

Biri bıçakla elinden, diğeri pompalı tüfekle karnından yaralandı

ANTALYA - Antalya'da iki arkadaşın alkol masasındaki tartışması kavgaya dönüştü Bıçak ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda bir kişi pompalı tüfekle karnından yaralandı. Yaralı kişinin de tüfeği ateşleyen kişiyi elinden bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Olay saat 20.30 sırasında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahilindeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan T.ve Erhan Y., sahilin otoparkında masa kurarak burada alkol almaya başladı. Arkadaş olduğu öğrenilen kişiler arasında bir süre sonra tartışma çıktı ve Erhan Y, motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Erhan Y, ile Orhan T, yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Erhan Y, bıçakla Orhan T'yi elinden yaraladı. Orhan T. ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Y'ye ateş etti. Kavgayı ve tüfek sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karnından yaralanan Erhan Y, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ elinden yaralanan Orhan T, ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerin gelen polis ekipleri bölgeyi şeritle girişe kapattı. Polis ekipleri olayda kullanılan iki bıçağa ve otomobil içindeki bir tüfeği inceleme aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.