İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden iki arkadaş girdikleri baraj suyu içerisinde boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden iki arkadaş girdikleri baraj suyu içerisinde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden Talha Açıkgöz (18) ve Hüseyin Horuz (19), isimli iki arkadaş suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan ve yakınları tarafından kendilerinden haber alınamayan iki arkadaş için arama çalışması yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda her iki arkadaşın baraj göletinde olduğu belirlendi. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucunda her iki arkadaşın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Burada Talha Açıkgöz ve Hüseyin Horuz'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA