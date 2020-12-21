İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
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İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

21.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:37
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

MALATYA'da, Uğur K. ile Muzaffer G., husumetli oldukları Mehmet A. tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

MALATYA'da, Uğur K. ile Muzaffer G., husumetli oldukları Mehmet A. tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı. Cumartesi gününden bu yana elleri ve ayaklarından bağlı olan iki arkadaş, hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu. 

Olay, öğle saatlerinde Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur K. ile Muzaffer G., iddiaya göre, cumartesi günü husumetli oldukları Mehmet A. ile karşılaştı. Mehmet A., yan yana bulunan 2 arkadaşı önce darp etti sonra aracına bindirip, Bulgurlu Mahallesi'ndeki dağa götürdü. Uğur K. ile Muzaffer G.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan Mehmet A., dağın yamacına bırakarak bölgeden uzaklaştı. Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan iki kişiyi, hayvanlarını otlatan çoban gördü. Çoban, elleri ve ayaklarından bağlı halde bulduğu iki arkadaş için sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ayakta durmakta güçlük çeken iki genç ambulansta tedavi edildikten sonra polis ekipleri tarafından nerede bırakıldıklarının tespiti için dağın yamacına götürüldü. Yer tespiti yapıldıktan sonra Uğur K. ile Muzaffer G., tekrar hastaneye götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İki arkadaş, dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:40:15. #1.15#
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