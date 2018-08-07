İki Araçta Ruhsatsız 2 Tabanca ve Mermiler Bulundu

SAMSUN'da polis ekipleri tarafından Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2 araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahların mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'ndan şüphe üzerine durdurdukları 37 plakalı bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız 1 adet 9 mm çapında 14'lü tabanca, 2 şarjör, 106 adet 9 mm çapında mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 55 plakalı başka bir araçta yapılan aramada ise İ.B.K.'nin (18) üzerinden, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı halde 12 adet 9 mm çapında mermi, araçtaki kutu içerisinde 100 adet 9 mm çapında mermi, 2 adet boş şarjör ele geçirildi.İ.B.K. polis tarafından gözaltına alındı.

- Samsun