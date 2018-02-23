İki Aracın Karıştığı Kazada Otomobil Küle Döndü

Diyarbakır'da kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil küle döndü.

Kaza, Diyarbakır- Mardin yolu Mehmet Akif Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönünde seyreden 06 Z 4841 plakalı araç ile şehir merkezi yönünde seyreden 07 BEH 49 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 06 Z 4841 plakalı otomobil alev aldı. Kısa sürede otomobili saran alevleri gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç küle döndü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR