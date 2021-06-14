İki aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
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İki aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

İki aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 Karayolu Tarsus -Adana istikametinde meydana geldi. Hayvancılık uğraşan Faruk Batar'a (27) sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken, ilk olarak Ş.K. idaresindeki 06 BMJ 874 plakalı tır, ardından F.İ.'nin kullandığı 33 AAJ 318 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Faruk Batar olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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