İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada
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İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | 3. Sayfa

İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS - Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Yurt Caddesinde meydana geldi. F.Y. idaresindeki 58 ACF 690 plakalı Dacia marka cip, Y.Y. idaresindeki 58 TV 547 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada 58 ACF 690 plakalı aracın şoförü ve araçta bulunan 2 yolcu, 58 TV 547 plakalı aracında sürücüsü ve araçta bulunan M.Y. yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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