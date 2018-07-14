İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkinde meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan O.K yönetimindeki 07 JZ 058 plakalı minibüs ile kavşağa giriş yapan Ö.K yönetimindeki 58 NT 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden 58 NT 102 plakalı otomobil orta refüje çıktı. Refüje çıkan 58 NT 102 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K ve araçta bulunan H.K yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.