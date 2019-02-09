İki Aracın Çarpışması Güvelik Kamerasında

İki Aracın Çarpışması Güvelik Kamerasında

Gaziantep'te ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobilin transit minibüsle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İki Aracın Çarpışması Güvelik Kamerasında

Gaziantep'te ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobilin transit minibüsle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz A. yönetimindeki 27 Y 7972 plakalı transit araç ile ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan Z.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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