İki Aracın Çarpışması Güvelik Kamerasında
Gaziantep'te ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobilin transit minibüsle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobilin transit minibüsle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz A. yönetimindeki 27 Y 7972 plakalı transit araç ile ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan Z.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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