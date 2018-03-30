İki Araç Menfez Çukuruna Düştü: 6 Ölü, 3 Yaralı
Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt- Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.
Kazadan kısa süre sonra Bayburt- Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.
AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu.