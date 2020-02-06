İki araç kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta kontrolsüz çıkan araç yüzünden kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazası sonucu 5 yaralandı.



İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü içerisindeki Hacıibadi-Dursunlar-Helvacılar yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.



Hacıibadi köyü istikametinden Perşembe istikametine seyir halinde Şaban K. hakimiyetindeki araç kavşaktan kontrolsüz çıkarak Perşembe istikametinden Hacıibadi köyü istikametine seyir halinde olan Mustafa K. hakimiyetindeki araca çarptı. Kavşakta ki kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile kazada yaralanan 5 kişi Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların tedavilerine hastanede devam ediliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA