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İki araç kavşakta çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki araç kavşakta çarpıştı

Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak- Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak istikameti Gökçebey kavşağı Şahintepe mevkiinde meydana geldi. 67 YD 409 Skoda marka otomobil kavşaktan karşıya geçmek isterken 67 NT 560 Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri olay yerinin güvenliği saglayarak yolu kontrollü olarak ulaşıma açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevredeki vatandaşlar kavşakta çok sık kaza meydana geldiğini ifade ederek yoldaki görüş açısının yeniden düzenlenmesini istediler. - ZONGULDAK

İki araç kavşakta çarpıştı

İki araç kavşakta çarpıştı

İki araç kavşakta çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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