İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Cebeci istikametine seyir halinde olan 54 ABF 533 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 54 VE 300 plakalı Peugeot marka otomobil, Kertil Mahallesi Kandıra-Cebeci yol ayrımında çarpıştı. Kazada hasar oluşan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kaynarca Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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