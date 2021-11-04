KOCAELİ (İHA) - İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ idaresindeki 41 BK 061 plakalı Ford marka otomobil ve A.S.S yönetimindeki 41 ES 886 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 41 ES 886 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.T ile 41 BK 061 plakalı otomobilin sürücüsü İ.İ yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise D-100 Karayolunu tek şerit halinde kontrollü olarak trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.