İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

YOZGAT (İHA) - Sivas- Yozgat kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Davutlu mevkiinde meydana geldi. Yozgat'tan Sivas istikametine giden 58 BB 551 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Sivas'tan Yozgat istikametine gelen 07 YOA 15 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 07 YOA 15 plakalı otomobilde bulunan 6 kişiden Akdağmadeni'nde müezzinlik yapan T.D ve eşi R.D hayatını kaybederken 3'ü ağır 1 kişide hafif şekilde yaralandı. Öte yandan 58 BB 551 plakalı minibüste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Her iki araçta bulunanların kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

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