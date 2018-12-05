İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adem Yüksel yönetimindeki 49 D 6935 plakalı otomobil, Güroymak-Muş kara yolunda, aynı istikamette seyreden Taner Akay idaresindeki 81 FB 872 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Yüksel ile hafif ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.