İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adem Yüksel yönetimindeki 49 D 6935 plakalı otomobil, Güroymak-Muş kara yolunda, aynı istikamette seyreden Taner Akay idaresindeki 81 FB 872 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Yüksel ile hafif ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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