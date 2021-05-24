İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı
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İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı Kütahya'da itfaiye ekipleri, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi için seferber oldu.

İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da itfaiye ekipleri, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi için seferber oldu.

Ekipler, Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki iki apartman arasında boşlukta mahsur kalarak kurtarılmayı bekleyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı.

Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı matkap ve balyozla deldi. Mahsur kalan kedi daha sonra delinen duvardan dışarıya çıktı.

İtfaiye ekipleri kediyi bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.

İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı
İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı
İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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