İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı

İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı Kütahya'da itfaiye ekipleri, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi için seferber oldu.