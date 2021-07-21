Son dakika haberi... İKİ AİLE KAVGA ETTİ; 6 YAŞINDAKİ SAHRA ÖLDÜ
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Son dakika haberi... İKİ AİLE KAVGA ETTİ; 6 YAŞINDAKİ SAHRA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberi... İKİ AİLE KAVGA ETTİ; 6 YAŞINDAKİ SAHRA ÖLDÜ
Son dakika haberi... İKİ AİLE KAVGA ETTİ; 6 YAŞINDAKİ SAHRA ÖLDÜ
Son dakika haberi... İKİ AİLE KAVGA ETTİ; 6 YAŞINDAKİ SAHRA ÖLDÜ
Son dakika haberi... İKİ AİLE KAVGA ETTİ; 6 YAŞINDAKİ SAHRA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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