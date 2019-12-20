İki aile arasındak silahlı kavga 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.