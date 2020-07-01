İki aile arasında silahlı kavga: 7 gözaltı
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İki aile arasında silahlı kavga: 7 gözaltı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

01.07.2020 00:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:58

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınçay Mahallesi'nde çocukların bisiklet yüzünden çıkardığı kavga nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölü ve yaralının olmadığı silahlı kavgada, 7 kişi gözaltına alındı.

İki aile arasında silahlı kavga: 7 gözaltı

Kaynak: AA

Manşet

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