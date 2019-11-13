İki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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İki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Antalya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:42
İki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde aynı sokakta oturan iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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