İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi 1718 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle bir kişi pompalı tüfekle kalabalığa ateş açtı. Aynı aileden 3 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ekipleri yaralanan kişileri Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Pompalı tüfekle ateş açtığı belirlenen bir kişi gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA