İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hazal Kaya Demet Akalın
Spor Marcao Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:53:00. #1.14#

title