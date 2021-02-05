İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü
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İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

05.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:45

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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